Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 55
1:4
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 25
Роналду 68
Роналду 83
Кальехон 88
Примера, 33 тур

Примера,

33 тур

Испания
11 апр. 2012, 22:59 МСК
11.04.2012, 22:59 МСК
среда
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Адриан
Адриан
90
0
Габи
Габи
90
0
Диего
Диего
90
0
Туран
Арда Туран
78
0
Фалькао
Радамель Фалькао
55'
55'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Тиагу
Тиагу
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Мерида
Фран Мерида
0
Коке
Коке
0
Пицци
Пицци
0
Мартин
Педро Мартин
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
25'
68'
83'
25', 68'
83'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Кака
Кака
46
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
84
0
Бензема
Карим Бензема
71
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Озил
Месут Озил
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
0
Кальехон
Хосе Кальехон
88'