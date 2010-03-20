Матч завершен
Арсенал
Лондон
Денилсон 5
Фабрегас 82
2:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
20 марта 2010, 20:30 МСК
20.03.2010, 20:30 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Кэмпбелл
Сол Кэмпбелл
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
90
0
Насри
Самир Насри
75
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
82'
82'
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
5'
5'
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
83
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
57
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Санья
Бакари Санья
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Диаби
Абу Диаби
0
Росицки
Томаш Росицки
0
Эдуардо
Эдуардо
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Дапрела
Фабио Дапрела
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Спектор
Джонатан Спектор
90
0
Станислас
Джуниор Станислас
90
0
Ковач
Радослав Ковач
68
0
Бехрами
Валон Бехрами
90
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
90
0
Франко
Гилермо Франко
57
0
Мидо
Хоссам Мидо
75
Запасные
0
Штех
Марек Штех
0
Илунга
Эрита Илунга
0
Спенс
Джордан Спенс
0
Нобл
Марк Нобл
0
МакКарти
Бенни МакКарти
0
Коул
Карлтон Коул
0
Илан
Илан