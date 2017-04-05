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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Озил 58
Уолкотт 68
Жиру 83
3:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 31 тур
АПЛ,
31 тур
Англия
5 апр. 2017, 21:45 МСК
5.04.2017, 21:45 МСК
среда
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
29
Джака
Гранит Джака
90
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
58'
58'
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
81
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
68'
68'
81
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
74
7
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
54
Мейси
Мэтт Мейси
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
3
Гиббс
Киран Гиббс
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
12
Жиру
Оливье Жиру
83'
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
17
Ивоби
Алекс Ивоби
Вест Хэм
мин
30
Антонио
Майкл Антонио
45
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
23
Фонте
Жозе Фонте
90
22
Бирам
Сэм Бирам
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
16
Нобл
Марк Нобл
80
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
20
Айю
Андре Айю
90
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
64
Запасные
13
Адриан
Адриан
4
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
7
Фегули
Софиан Фегули
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
15
Сахо
Диафра Сахо
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
28
Кальери
Хонатан Кальери