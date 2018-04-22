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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Монреаль 51
Рэмзи 82
Ляказетт 85
Ляказетт 89
4:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Арнаутович 64
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
22 апр. 2018, 15:30 МСК
22.04.2018, 15:30 МСК
воскресенье
Составы
Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
51'
51'
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
82'
82'
90
29
Джака
Гранит Джака
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
85'
89'
85', 89'
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
Запасные
54
Мейси
Мэтт Мейси
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
21
Чамберс
Калум Чамберс
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
16
Холдинг
Роб Холдинг
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
61
Нелсон
Рейсс Нелсон
Вест Хэм
мин
25
Харт
Джо Харт
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
41
Райс
Деклан Райс
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
18
Мариу
Жоау Мариу
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
64'
64'
90
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
27
Эвра
Патрис Эвра
33
Куллен
Джош Куллен
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
17
Чичарито
Чичарито
12
Хагилл
Джордан Хагилл