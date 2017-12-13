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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
0:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
13 дек. 2017, 23:00 МСК
13.12.2017, 23:00 МСК
среда
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
25
Харт
Джо Харт
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
41
Райс
Деклан Райс
20
Айю
Андре Айю
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
17
Чичарито
Чичарито
15
Сахо
Диафра Сахо
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
90
10
Уилшир
Джек Уилшир
90
29
Джака
Гранит Джака
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
12
Жиру
Оливье Жиру
90
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
31
Колашинац
Сеад Колашинац
21
Чамберс
Калум Чамберс
34
Коклен
Франсис Коклен
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
9
Ляказетт
Александр Ляказетт