Матч завершен
Арсенал
Лондон
0:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
24 апр. 2010, 19:30 МСК
24.04.2010, 19:30 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
0
Кэмпбелл
Сол Кэмпбелл
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Росицки
Томаш Росицки
69
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Насри
Самир Насри
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
68
0
ван Перси
Робин ван Перси
90
Запасные
0
Манноне
Вито Манноне
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Траоре
Арман Траоре
0
Истмонд
Крэйг Истмонд
0
Эдуардо
Эдуардо
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
0
Вела
Карлос Вела
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
75
0
Бридж
Уэйн Бридж
27
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Беллами
Крейг Беллами
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Виейра
Патрик Виейра
53
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Джонсон
Адам Джонсон
90
0
Тевес
Карлос Тевес
90
Запасные
0
Нильсен
Гуннар Нильсен
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Ричардс
Майка Ричардс
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
0
Айрленд
Стивен Айрленд
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор