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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Айхнер 57
Ланиг 82
2:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 30
Бундеслига, 1 тур
Бундеслига,
1 тур
Германия
25 авг. 2012, 19:30 МСК
25.08.2012, 19:30 МСК
суббота
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Роде
Себастьян Роде
77
0
Инуи
Такаши Инуи
76
0
Айхнер
Штефан Айхнер
57'
57'
88
0
Ошшен
Оливье Ошшен
90
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Демидов
Вадим Демидов
0
Кёлер
Бенджамин Кёлер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
82'
0
Матмур
Карим Матмур
0
Хоффер
Эрвин Хоффер
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
84
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
30'
30'
90
0
Беллараби
Карим Беллараби
69
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
0
Фернандес
Жуниор Фернандес