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Жуниор Самбья
№6
Полузащитник
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Команда
Монпелье
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 сент. 1996 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Монпелье
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Монпелье
1 : 0
Сент-Этьен
41'
41'
41'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Монпелье
1 : 1
Метц
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Монпелье
1
Метц
1
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
19:30
ПСЖ
5 : 0
Монпелье
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
19:30
был в запасе
ПСЖ
5
Монпелье
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Монпелье
2 : 1
Дижон
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
2
Дижон
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Амьен
1 : 2
Монпелье
58'
58'
58'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Монпелье
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монпелье
4 : 0
Брест
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Монпелье
4
Брест
0
был в запасе
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:45
Лилль
2 : 1
Монпелье
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:45
был в запасе
Лилль
2
Монпелье
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
19:30
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
19:30
был в запасе
Монпелье
1
ПСЖ
3
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Дижон
2 : 2
Монпелье
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
2
Монпелье
2
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Монпелье
4 : 2
Амьен
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
4
Амьен
2
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
Сент-Этьен
0 : 0
Монпелье
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Монпелье
0
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Монпелье
3 : 0
Тулуза
87'
87'
87'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Монпелье
3
Тулуза
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
2 : 2
Монпелье
78'
78'
78'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
78'
был в запасе
Метц
2
Монпелье
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Монпелье
0 : 0
Анжер
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Монпелье
0
Анжер
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Реймс
1 : 0
Монпелье
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Реймс
1
Монпелье
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Монпелье
3 : 1
Монако
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
3
Монако
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Монпелье
1 : 0
Ним
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Монпелье
1
Ним
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
18:30
Марсель
1 : 1
Монпелье
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
18:30
был в запасе
Марсель
1
Монпелье
1
был в запасе