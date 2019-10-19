Матч завершен
Реймс
Реймс
Абдельхамид 2
Абдельхамид 2
1:0
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лига 1, 10 тур

Лига 1,

10 тур

Франция
19 окт. 2019, 21:00 МСК
19.10.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Реймс
мин
1
Райкович
Предраг Райкович
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
2'
2'
2', 2'
90
3
Конан
Конан
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
90
18
Уден
Реми Уден
90
11
Диа
Булайе Диа
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
13
Камара
Ассан Камара
10
Сук
Хён-Джун Сук
9
Донис
Анастасиос Донис
Монпелье
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
31
Коцца
Николя Коцца
90
2
Суке
Арно Суке
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
25
Мойе
Флоран Мойе
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
3
Конгре
Даниэль Конгре
26
Ристич
Михайло Ристич
6
Самбья
Жуниор Самбья
11
Саванье
Тежи Саванье
19
Камара
Сулейман Камара
32
Шкулетич
Петар Шкулетич