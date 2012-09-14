Матч завершен
Реймс
Реймс
3:1
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лига 1, 5 тур

Лига 1,

5 тур

Франция
14 сент. 2012, 21:45 МСК
14.09.2012, 21:45 МСК
пятница
Составы