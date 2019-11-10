Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лаборде 43
Ле Таллек 59
Саванье 75
3:0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 13 тур

Лига 1,

13 тур

Франция
10 нояб. 2019, 19:00 МСК
10.11.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Монпелье
мин
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
59'
59'
90
2
Суке
Арно Суке
90
9
Делор
Анди Делор
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
43'
43'
90
31
Коцца
Николя Коцца
90
11
Саванье
Тежи Саванье
75'
75'
90
13
Шотар
Жорис Шотар
90
Запасные
22
Суарес
Матиас Суарес
26
Ристич
Михайло Ристич
6
Самбья
Жуниор Самбья
19
Камара
Сулейман Камара
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
Тулуза
мин
14
Доссеви
Матье Доссеви
90
21
Ванкер
Вильям Ванкер
90
9
Саного
Яя Саного
90
15
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
7
Градель
Макс Градель
90
30
Рейне
Баптист Рейне
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
2
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
90
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
25
Саид
Уэсли Саид