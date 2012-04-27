Матч завершен
Тулуза
Тулуза
0:1
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лига 1, 34 тур

Лига 1,

34 тур

Франция
27 апр. 2012, 20:00 МСК
27.04.2012, 20:00 МСК
пятница
Составы