Матч завершен
Метц
Метц
Диалло 26
Нгетт 47
2:2
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Делор 72
Самбья 78
Лига 1, 12 тур

Лига 1,

12 тур

Франция
2 нояб. 2019, 22:00 МСК
2.11.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Метц
мин
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
25
Траоре
Адама Траоре
90
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
90
11
Нгетт
Опа Нгетт
47'
47'
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
26'
26'
90
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
90
19
Майга
Хабиб Майга
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
6
Фофана
Мамаду Фофана
90
28
Кабит
Мануэль Кабит
90
Запасные
1
Делекруа
Поль Делекруа
3
Удоль
Матье Удоль
24
Коад
Рено Коад
27
Булайя
Фарид Булайя
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
7
Ньян
Ибраима Ньян
Монпелье
мин
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
2
Суке
Арно Суке
90
9
Делор
Анди Делор
72'
72'
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
25
Мойе
Флоран Мойе
90
11
Саванье
Тежи Саванье
90
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
26
Ристич
Михайло Ристич
6
Самбья
Жуниор Самбья
78'
19
Камара
Сулейман Камара