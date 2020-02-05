Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Саванье 13
1:1
Матч завершен
Метц
Метц
Булайя 79
Лига 1, 23 тур

Лига 1,

23 тур

Франция
5 февр. 2020, 21:00 МСК
5.02.2020, 21:00 МСК
среда
Составы
Монпелье
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
2
Суке
Арно Суке
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
25
Мойе
Флоран Мойе
90
11
Саванье
Тежи Саванье
13'
13'
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
9
Делор
Анди Делор
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
Запасные
6
Самбья
Жуниор Самбья
26
Ристич
Михайло Ристич
19
Камара
Сулейман Камара
Метц
мин
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
21
Бойе
Джон Бойе
90
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
90
2
Бронн
Дилан Бронн
90
17
Делен
Тома Делен
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
6
Фофана
Мамаду Фофана
90
14
Пажо
Венсан Пажо
90
19
Майга
Хабиб Майга
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
90
7
Ньян
Ибраима Ньян
90
Запасные
1
Делекруа
Поль Делекруа
3
Удоль
Матье Удоль
11
Нгетт
Опа Нгетт
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
27
Булайя
Фарид Булайя
79'
10
Гакпа
Марвин Гакпа