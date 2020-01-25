Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Мойе 56
Делор 63
2:1
Матч завершен
Дижон
Дижон
Бальде 76
Лига 1, 21 тур

Лига 1,

21 тур

Франция
25 янв. 2020, 22:00 МСК
25.01.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Монпелье
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
2
Суке
Арно Суке
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
25
Мойе
Флоран Мойе
56'
56'
90
11
Саванье
Тежи Саванье
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
9
Делор
Анди Делор
63'
63'
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
Запасные
13
Шотар
Жорис Шотар
6
Самбья
Жуниор Самбья
19
Камара
Сулейман Камара
Дижон
мин
16
Гомис
Альфред Гомис
90
9
Мавидиди
Стефи Мавидиди
90
17
Бальде
Мама Бальде
76'
76'
90
21
Шуиар
Мунир Шуиар
90
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
26
Чафик
Фуад Чафик
90
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
11
Таварес
Жулио Таварес
90
Запасные
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
5
Кулибали
Сену Кулибали
15
Бальмон
Флоран Бальмон
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
14
Мари
Жордан Мари
8
Сумаре
Бриан Сумаре
19
Кадис
Йхондер Кадис