Матч завершен
Дижон
Дижон
Самбья 2
Мавидиди 72
2:2
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Мойе 15
Саванье 29
Лига 1, 16 тур

Лига 1,

16 тур

Франция
4 дек. 2019, 21:00 МСК
4.12.2019, 21:00 МСК
среда
Составы
Дижон
мин
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
90
16
Гомис
Альфред Гомис
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
26
Чафик
Фуад Чафик
90
27
Мендиль
Хамза Мендиль
90
5
Кулибали
Сену Кулибали
90
19
Кадис
Йхондер Кадис
90
9
Мавидиди
Стефи Мавидиди
72'
72'
90
17
Бальде
Мама Бальде
90
21
Шуиар
Мунир Шуиар
90
Запасные
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
15
Бальмон
Флоран Бальмон
10
Перейра
Матеус Перейра
12
Лойодиче
Энцо Лойодиче
8
Сумаре
Бриан Сумаре
Монпелье
мин
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
9
Делор
Анди Делор
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
26
Ристич
Михайло Ристич
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
25
Мойе
Флоран Мойе
15'
15'
90
6
Самбья
Жуниор Самбья
2'
2'
90
11
Саванье
Тежи Саванье
29'
29'
90
13
Шотар
Жорис Шотар
90
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
22
Суарес
Матиас Суарес
2
Суке
Арно Суке
20
Долли
Киган Долли
19
Камара
Сулейман Камара
32
Шкулетич
Петар Шкулетич