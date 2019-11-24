Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0:0
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лига 1, 14 тур

Лига 1,

14 тур

Франция
24 нояб. 2019, 19:00 МСК
24.11.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Сент-Этьен
мин
16
Руффье
Стефан Руффье
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
7
Будебуз
Рияд Будебуз
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
13
Трауко
Мигель Трауко
90
20
Буанга
Денис Буанга
90
14
Онора
Франк Онора
90
18
Норден
Арно Норден
90
28
Юссуф
Зеду Юссуф
90
8
Камара
Махди Камара
90
2
Мукуди
Ароль Мукуди
90
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
23
Паленсия
Серхи Паленсия
6
М'Вила
Янн М'Вила
17
Аолу
Жан-Эде Аолу
25
Диуссе
Ассане Диуссе
15
Бенхедим
Билаль Бенхедим
Монпелье
мин
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
2
Суке
Арно Суке
90
9
Делор
Анди Делор
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
11
Саванье
Тежи Саванье
90
13
Шотар
Жорис Шотар
90
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
26
Ристич
Михайло Ристич
25
Мойе
Флоран Мойе
6
Самбья
Жуниор Самбья
19
Камара
Сулейман Камара
32
Шкулетич
Петар Шкулетич