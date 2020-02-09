Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Делор 25
1:0
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 24 тур

Лига 1,

24 тур

Франция
9 февр. 2020, 17:00 МСК
9.02.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Монпелье
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
26
Ристич
Михайло Ристич
90
25
Мойе
Флоран Мойе
90
6
Самбья
Жуниор Самбья
90
11
Саванье
Тежи Саванье
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
9
Делор
Анди Делор
25'
25'
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
2
Суке
Арно Суке
13
Шотар
Жорис Шотар
Сент-Этьен
мин
16
Руффье
Стефан Руффье
90
32
Фофана
Уэсли Фофана
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
13
Трауко
Мигель Трауко
90
4
Салиба
Вильям Салиба
90
29
Кабай
Йоан Кабай
90
7
Будебуз
Рияд Будебуз
90
17
Аолу
Жан-Эде Аолу
90
20
Буанга
Денис Буанга
90
9
Диони
Луи Диони
90
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
26
Дебюши
Матье Дебюши
6
М'Вила
Янн М'Вила
25
Диуссе
Ассане Диуссе
14
Онора
Франк Онора
31
Аби
Шарель Аби