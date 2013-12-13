Матч завершен
Монпелье
Монпелье
0:1
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 18 тур

Лига 1,

18 тур

Франция
13 дек. 2013, 22:30 МСК
13.12.2013, 22:30 МСК
пятница
Составы