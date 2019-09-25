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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Суке 31
1:0
Матч завершен
Ним
Ним
Лига 1, 7 тур
Лига 1,
7 тур
Франция
25 сент. 2019, 20:00 МСК
25.09.2019, 20:00 МСК
среда
Составы
Монпелье
мин
13
Шотар
Жорис Шотар
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
31
Коцца
Николя Коцца
90
2
Суке
Арно Суке
31'
31'
90
25
Мойе
Флоран Мойе
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
9
Делор
Анди Делор
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
26
Ристич
Михайло Ристич
20
Долли
Киган Долли
6
Самбья
Жуниор Самбья
19
Камара
Сулейман Камара
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
Ним
мин
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
90
12
Фомба
Ламин Фомба
90
5
Ландре
Лоик Ландре
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
90
15
Пакье
Гаэтан Пакье
90
8
До
Люка До
90
6
Сарр
Сиди Сарр
90
20
Рипар
Рено Рипар
90
Запасные
29
Алакуш
Софьян Алакуш
19
Буаде
Лука Буаде
7
Филиппото
Ромен Филиппото
18
Валь
Тео Валь
11
Стояновски
Влатко Стояновски
27
Данке
Кевен Данке