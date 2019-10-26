Матч завершен
Монпелье
Монпелье
0:0
Матч завершен
Анжер
Анжер
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
26 окт. 2019, 21:00 МСК
26.10.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Монпелье
мин
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
2
Суке
Арно Суке
90
9
Делор
Анди Делор
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
25
Мойе
Флоран Мойе
90
11
Саванье
Тежи Саванье
90
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
31
Коцца
Николя Коцца
26
Ристич
Михайло Ристич
6
Самбья
Жуниор Самбья
13
Шотар
Жорис Шотар
19
Камара
Сулейман Камара
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
24
Томас
Ромен Томас
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
21
Нинга
Касимир Нинга
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
10
Фульини
Анжело Фульини
90
19
Баокен
Стефан Баокен
90
2
Айт Нури
Райан Айт Нури
90
27
Лаж
Матиас Лаж
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
4
Павлович
Матео Павлович
6
Пажо
Венсан Пажо
15
Капелле
Пьеррик Капелле
20
Тиуб
Сада Тиуб
23
Бобишон
Антонен Бобишон
7
Алиуи
Рашид Алиуи