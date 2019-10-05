Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Мойе 31
Мендеш 39
Делор 56
3:1
Матч завершен
Монако
Монако
Бен-Йеддер 68
Лига 1, 9 тур

Лига 1,

9 тур

Франция
5 окт. 2019, 21:00 МСК
5.10.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Монпелье
мин
13
Шотар
Жорис Шотар
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
39'
39'
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
31
Коцца
Николя Коцца
90
25
Мойе
Флоран Мойе
31'
31'
90
6
Самбья
Жуниор Самбья
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
9
Делор
Анди Делор
56'
56'
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
3
Конгре
Даниэль Конгре
22
Суарес
Матиас Суарес
26
Ристич
Михайло Ристич
20
Долли
Киган Долли
19
Камара
Сулейман Камара
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
25
Глик
Камиль Глик
90
3
Марипан
Гильермо Марипан
90
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
17
Головин
Александр Головин
90
6
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
68'
68'
90
20
Слимани
Ислам Слимани
90
Запасные
16
Бенальо
Диего Бенальо
5
Жемерсон
Жемерсон
12
Агилар
Рубен Агилар
8
Силва
Адриен Силва
31
Диаш
Жил Диаш
14
Кейта
Бальде Кейта
22
Огустен
Жан-Кевин Огустен