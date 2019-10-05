Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
Косово
США
Белоруссия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Мойе 31
Мендеш 39
Делор 56
3:1
Матч завершен
Монако
Монако
Бен-Йеддер 68
Лига 1, 9 тур
Лига 1,
9 тур
Франция
5 окт. 2019, 21:00 МСК
5.10.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Монпелье
мин
13
Шотар
Жорис Шотар
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
39'
39'
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
31
Коцца
Николя Коцца
90
25
Мойе
Флоран Мойе
31'
31'
90
6
Самбья
Жуниор Самбья
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
9
Делор
Анди Делор
56'
56'
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
3
Конгре
Даниэль Конгре
22
Суарес
Матиас Суарес
26
Ристич
Михайло Ристич
20
Долли
Киган Долли
19
Камара
Сулейман Камара
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
25
Глик
Камиль Глик
90
3
Марипан
Гильермо Марипан
90
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
17
Головин
Александр Головин
90
6
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
68'
68'
90
20
Слимани
Ислам Слимани
90
Запасные
16
Бенальо
Диего Бенальо
5
Жемерсон
Жемерсон
12
Агилар
Рубен Агилар
8
Силва
Адриен Силва
31
Диаш
Жил Диаш
14
Кейта
Бальде Кейта
22
Огустен
Жан-Кевин Огустен