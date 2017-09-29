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|Запасные
|
16
Бенальо
Диего Бенальо
-
|
24
Раджи
Андреа Раджи
-
|
8
Моутинью
Жоао Моутинью
-
|
7
Геззаль
Рашид Геззаль
-
|
28
Траоре
Адама Траоре
-
|
14
Кейта
Бальде Кейта
-
|
11
Каррийо
Гидо Каррийо
-
|Запасные
|
1
Пьонье
Лоран Пьонье
-
|
23
Мукиэле
Норди Мукиэле
-
|
27
Пирис
Факундо Пирис
-
|
20
Долли
Киган Долли
-
|
19
Камара
Сулейман Камара
-
|
11
Берижо
Кевин Берижо
-
События
Матч окончен 1:1
90'
ГОЛ! 1:1
Желтая карточка
55'
Желтая карточка
53'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
38'
Желтая карточка
36'
18'
Желтая карточка
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