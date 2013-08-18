Матч завершен
Монако
Монако
4:1
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лига 1, 2 тур

Лига 1,

2 тур

Франция
18 авг. 2013, 15:00 МСК
18.08.2013, 15:00 МСК
воскресенье
Составы