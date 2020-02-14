Матч завершен
Монако
Монако
Слимани 52
1:0
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лига 1, 25 тур

Лига 1,

25 тур

Франция
14 февр. 2020, 22:45 МСК
14.02.2020, 22:45 МСК
пятница
Составы
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
25
Глик
Камиль Глик
90
12
Агилар
Рубен Агилар
90
3
Марипан
Гильермо Марипан
90
17
Головин
Александр Головин
90
6
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
22
Фофана
Юссуф Фофана
90
10
Йоветич
Стеван Йоветич
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
90
20
Слимани
Ислам Слимани
52'
52'
90
Запасные
1
Субашич
Даниэль Субашич
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
14
Кейта
Бальде Кейта
Монпелье
мин
13
Шотар
Жорис Шотар
90
16
Берто
Димитри Берто
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
2
Суке
Арно Суке
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
26
Ристич
Михайло Ристич
90
25
Мойе
Флоран Мойе
90
11
Саванье
Тежи Саванье
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
Запасные
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
19
Камара
Сулейман Камара