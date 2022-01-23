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Лига 1
Монпелье VS Монако
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Монпелье - Монако: 23 января 2022 смотреть онлайн
Монпелье
Монпелье
-:-
Монпелье - Монако: 23 января 2022 смотреть онлайн
Монако
Монако
Лига 1, 22 тур
Лига 1,
22 тур
Франция
23 янв. 2022, -:- МСК
23.01.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Монпелье
мин
16
Берто
Димитри Берто
3
Конгре
Даниэль Конгре
4
Хилтон
Виторино Хилтон
31
Коцца
Николя Коцца
2
Суке
Арно Суке
6
Самбья
Жуниор Самбья
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
13
Шотар
Жорис Шотар
9
Делор
Анди Делор
10
Лаборд
Гаэтан Лаборд
19
Мавидиди
Стефи Мавидиди
Запасные
27
Видаль
Клеман Видаль
-
7
Ристич
Михайло Ристич
-
24
Юн Ил-Лок
Юн Ил-Лок
-
26
Бенчама
Сами Бенчама
-
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
-
30
Matis Carvalho
Matis Carvalho
-
21
Ваи
Элье Ваи
-
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Энрике
Каю Энрике
3
Марипан
Гильермо Марипан
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
29
Сидибе
Джибриль Сидибе
8
Чуамени
Орельен Чуамени
22
Фофана
Юссуф Фофана
17
Головин
Александр Головин
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
31
Фолланд
Кевин Фолланд
Запасные
30
Манноне
Вито Манноне
-
26
Агилар
Рубен Агилар
-
20
Дисаси
Аксель Дисаси
-
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
-
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
13
Геббельс
Виллем Геббельс
-
27
Дьятта
Крепин Дьятта
-
36
Матацо
Элиот Матацо
-
19
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
-
Главный тренер
Нико Ковач
Прошлые матчи
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
23:00
Монпелье
2 : 3
Монако
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
23:00
Монпелье
2
Монако
3
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
Монако
1 : 1
Монпелье
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
Монако
1
Монпелье
1
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:45
Монако
1 : 0
Монпелье
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:45
Монако
1
Монпелье
0
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
Монпелье
3 : 1
Монако
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
Монпелье
3
Монако
1
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
Монпелье
2 : 2
Монако
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
Монпелье
2
Монако
2
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
Монако
1 : 2
Монпелье
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
Монако
1
Монпелье
2
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
Монпелье
0 : 0
Монако
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
Монпелье
0
Монако
0
29.09.2017
29 сент. 2017
пт
21:45
Монако
1 : 1
Монпелье
29.09.2017
29 сент. 2017
пт
21:45
Монако
1
Монпелье
1
07.02.2017
07 февр. 2017
вт
21:00
Монпелье
1 : 2
Монако
07.02.2017
07 февр. 2017
вт
21:00
Монпелье
1
Монако
2
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
21:45
Монако
6 : 2
Монпелье
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
21:45
Монако
6
Монпелье
2
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
Монако
2 : 0
Монпелье
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
Монако
2
Монпелье
0
24.09.2015
24 сент. 2015
чт
19:55
Монпелье
2 : 3
Монако
24.09.2015
24 сент. 2015
чт
19:55
Монпелье
2
Монако
3
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
20:00
Монако
0 : 0
Монпелье
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
20:00
Монако
0
Монпелье
0
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
20:00
Монпелье
0 : 1
Монако
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
20:00
Монпелье
0
Монако
1
10.01.2014
10 янв. 2014
пт
22:30
Монпелье
1 : 1
Монако
10.01.2014
10 янв. 2014
пт
22:30
Монпелье
1
Монако
1
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
15:00
Монако
4 : 1
Монпелье
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
15:00
Монако
4
Монпелье
1
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
Монпелье
0 : 1
Монако
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
Монпелье
0
Монако
1
17.08.2010
17 авг. 2010
вт
20:00
Монако
0 : 0
Монпелье
17.08.2010
17 авг. 2010
вт
20:00
Монако
0
Монпелье
0
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
22:00
Монпелье
0 : 0
Монако
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
22:00
Монпелье
0
Монако
0
13.01.2010
13 янв. 2010
ср
22:00
Монако
4 : 0
Монпелье
13.01.2010
13 янв. 2010
ср
22:00
Монако
4
Монпелье
0
Новости
Массовая драка «Монако» и «Лиона». Четыре удаления и минус клуб в чемпионской гонке
#Лига 1
03 мая, 13:25
Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Игрок «Монпелье» отпраздновал гол «Ниму», съев мармеладку (намек на его прозвище). А потом судья отменил этот мяч
#Анди Делор
14 марта, 17:54
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
#Александр Головин
07 февраля, 18:53
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
#Александр Головин
07 января, 16:16
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
Звезда «Монпелье» лежа пнул соперника в пах и удалился. Клуб остался вдевятером и влетел 0:4
#Дамьен Ле Таллек
26 октября 2020, 12:20
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
15 октября 2020, 17:36
#
Новости матча
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
17 мая, 10:49
Головин забил гол и сделал ассист за 29 минут матча против «Ренна»
16 мая, 22:36
Головин забил в полуфинале Кубка Франции. «Монако» разгромно победил
14 мая, 00:02
Головин заразился коронавирусом и ушел на карантин
27 апреля, 16:13
«Монако» не позволит Головину сыграть со Словенией на территории России из-за ковидных ограничений
19 марта, 17:58
Головин – лучший игрок «Монако» в феврале. Так решили фанаты
05 марта, 22:19
Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз
04 марта, 00:00