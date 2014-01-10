Матч завершен
Монпелье
Монпелье
1:1
Матч завершен
Монако
Монако
Лига 1, 20 тур

Лига 1,

20 тур

Франция
10 янв. 2014, 22:30 МСК
10.01.2014, 22:30 МСК
пятница
Составы