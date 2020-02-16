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Мунир Эль-Хаддади
№19
Нападающий
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Команда
Севилья
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 сент. 1995 (24) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
Севилья
2 : 2
Эспаньол
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
был в запасе
Севилья
2
Эспаньол
2
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
23:00
Севилья
2 : 0
Гранада
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
23:00
был в запасе
Севилья
2
Гранада
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Реал
2 : 1
Севилья
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 67'
Реал
2
Севилья
1
минуты: 1' - 67'
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
23:00
Севилья
1 : 1
Атлетик
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
Мальорка
0 : 2
Севилья
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:30
Севилья
1 : 2
Вильярреал
61'
61'
61'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:30
61'
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
Осасуна
1 : 1
Севилья
11'
11'
11'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
11'
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:00
Севилья
1 : 0
Леганес
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:00
был в запасе
Севилья
1
Леганес
0
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
Вальядолид
0 : 1
Севилья
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Вальядолид
0
Севилья
1
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
Валенсия
1 : 1
Севилья
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
был в запасе
Валенсия
1
Севилья
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:30
Севилья
2 : 0
Хетафе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:30
был в запасе
Севилья
2
Хетафе
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
Барселона
4 : 0
Севилья
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
был в запасе
Барселона
4
Севилья
0
был в запасе
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
20:00
Эйбар
3 : 2
Севилья
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
3
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
15:00
Алавес
0 : 1
Севилья
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
15:00
был в запасе
Алавес
0
Севилья
1
был в запасе
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:00
Севилья
1 : 1
Сельта
34'
34'
34'
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:00
Гранада
0 : 1
Севилья
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:00
был в запасе
Гранада
0
Севилья
1
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
20:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
20:00
минуты: 60' - 90'
Эспаньол
0
Севилья
2
минуты: 60' - 90'