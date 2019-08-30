Матч завершен
Севилья
Севилья
Васкес 81
1:1
Матч завершен
Сельта
Виго
Суарес 84
Примера, 3 тур

Примера,

3 тур

Испания
30 авг. 2019, 21:00 МСК
30.08.2019, 21:00 МСК
пятница
Составы
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
16
Навас
Хесус Навас
90
10
Банега
Эвер Банега
90
25
Фернандо
Фернандо
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
24
Хордан
Хоан Хордан
90
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
8
Нолито
Нолито
90
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
90
Запасные
13
Серхио Рико
Серхио Рико
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
12
Кунде
Жюль Кунде
21
Торрес
Оливер Торрес
7
Лопеш
Рони Лопеш
22
Васкес
Франко Васкес
81'
30
Хиль
Бриан Хиль
Сельта
мин
13
Бланко
Рубен Бланко
90
4
Араужо
Нестор Араужо
90
20
Васкес
Кевин Васкес
90
18
Айду
Джозеф Айду
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
6
Суарес
Денис Суарес
84'
84'
90
14
Лоботка
Станислав Лоботка
90
23
Мендес
Брайс Мендес
90
8
Белтран
Фран Белтран
90
10
Аспас
Яго Аспас
90
19
Фернандес
Габриэль Фернандес
90
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
2
Мальо
Уго Мальо
3
Костас
Давид Костас
24
Шейх
Папе Шейх
28
Бермехо
Серхио Бермехо
22
Мина
Санти Мина
36
Лосада
Икер Лосада