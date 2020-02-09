Матч завершен
Сельта
Виго
Аспас 78
Систо 90
2:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Эн-Несири 23
Примера, 23 тур

Примера,

23 тур

Испания
9 февр. 2020, 20:30 МСК
9.02.2020, 20:30 МСК
воскресенье
Составы
Сельта
мин
13
Бланко
Рубен Бланко
90
4
Араужо
Нестор Араужо
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
12
Рафинья
Рафинья
90
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
90
23
Мендес
Брайс Мендес
46
8
Белтран
Фран Белтран
70
9
Смолов
Федор Смолов
88
10
Аспас
Яго Аспас
78'
78'
90
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
18
Айду
Джозеф Айду
6
Суарес
Денис Суарес
11
Систо
Пионе Систо
90'
14
Брадарич
Филип Брадарич
22
Мина
Санти Мина
19
Фернандес
Габриэль Фернандес
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
3
Гомес
Серхи Гомес
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
25
Фернандо
Фернандо
90
14
Сусо
Сусо
66
24
Хордан
Хоан Хордан
90
16
Навас
Хесус Навас
90
22
Васкес
Франко Васкес
85
5
Окампос
Лукас Окампос
90
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
23'
23'
73
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
12
Кунде
Жюль Кунде
23
Регилон
Серхио Регилон
10
Банега
Эвер Банега
17
Гудель
Неманья Гудель
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
8
Нолито
Нолито