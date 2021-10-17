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Сельта VS Севилья
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Сельта - Севилья: 17 октября 2021 смотреть онлайн
Сельта
Виго
-:-
Сельта - Севилья: 17 октября 2021 смотреть онлайн
Севилья
Севилья
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
17 окт. 2021, -:- МСК
17.10.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Сельта
мин
40
Carlos Dominguez
Carlos Dominguez
1
Вильяр
Иван Вильяр
19
Мартин
Аарон Мартин
4
Араужо
Нестор Араужо
20
Васкес
Кевин Васкес
8
Белтран
Фран Белтран
6
Суарес
Денис Суарес
23
Мендес
Брайс Мендес
10
Аспас
Яго Аспас
9
Нолито
Нолито
22
Мина
Санти Мина
Запасные
41
Секейра
Патрик Секейра
-
13
Бланко
Рубен Бланко
-
2
Мальо
Уго Мальо
-
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
-
17
Юнка
Давид Юнка
-
18
Айду
Джозеф Айду
-
14
Тапиа
Ренато Тапиа
-
27
Баэса
Мигель Баэса
-
31
Вейга
Габриэль Вейга
-
12
Феррейра
Факундо Феррейра
-
21
Солари
Аугусто Солари
-
44
Hugo Sotelo
Hugo Sotelo
-
Главный тренер
Оскар Гарсия
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
17
Видаль
Алейш Видаль
5
Окампос
Лукас Окампос
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
22
Васкес
Франко Васкес
7
Сусо
Сусо
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
31
Диас
Хави Диас
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
16
Навас
Хесус Навас
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
25
Фернандо
Фернандо
-
24
Гомес
Алехандро Гомес
-
21
Торрес
Оливер Торрес
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Прошлые матчи
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:00
Сельта
3 : 4
Севилья
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:00
Сельта
3
Севилья
4
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
20:30
Севилья
4 : 2
Сельта
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
20:30
Севилья
4
Сельта
2
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
20:30
Сельта
2 : 1
Севилья
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
20:30
Сельта
2
Севилья
1
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:00
Севилья
1 : 1
Сельта
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:00
Севилья
1
Сельта
1
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
22:45
Сельта
1 : 0
Севилья
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
22:45
Сельта
1
Севилья
0
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
19:30
Севилья
2 : 1
Сельта
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
19:30
Севилья
2
Сельта
1
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
17:15
Сельта
4 : 0
Севилья
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
17:15
Сельта
4
Севилья
0
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
20:30
Севилья
2 : 1
Сельта
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
20:30
Севилья
2
Сельта
1
27.04.2017
27 апр. 2017
чт
21:30
Севилья
2 : 1
Сельта
27.04.2017
27 апр. 2017
чт
21:30
Севилья
2
Сельта
1
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
18:15
Сельта
0 : 3
Севилья
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
18:15
Сельта
0
Севилья
3
11.02.2016
11 февр. 2016
чт
22:30
Сельта
2 : 2
Севилья
11.02.2016
11 февр. 2016
чт
22:30
Сельта
2
Севилья
2
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
20:15
Сельта
1 : 1
Севилья
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
20:15
Сельта
1
Севилья
1
04.02.2016
04 февр. 2016
чт
22:30
Севилья
4 : 0
Сельта
04.02.2016
04 февр. 2016
чт
22:30
Севилья
4
Сельта
0
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:00
Севилья
1 : 2
Сельта
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:00
Севилья
1
Сельта
2
10.05.2015
10 мая 2015
вс
22:00
Сельта
1 : 1
Севилья
10.05.2015
10 мая 2015
вс
22:00
Сельта
1
Севилья
1
03.01.2015
03 янв. 2015
сб
20:00
Севилья
1 : 0
Сельта
03.01.2015
03 янв. 2015
сб
20:00
Севилья
1
Сельта
0
29.03.2014
29 марта 2014
сб
20:00
Сельта
1 : 0
Севилья
29.03.2014
29 марта 2014
сб
20:00
Сельта
1
Севилья
0
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
-:-
Севилья
0 : 1
Сельта
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
-:-
Севилья
0
Сельта
1
04.03.2013
04 марта 2013
пн
23:30
Севилья
4 : 1
Сельта
04.03.2013
04 марта 2013
пн
23:30
Севилья
4
Сельта
1
05.10.2012
05 окт. 2012
пт
22:30
Сельта
2 : 0
Севилья
05.10.2012
05 окт. 2012
пт
22:30
Сельта
2
Севилья
0
Новости
Основной вратарь Чехии весь год сидел без игр и сейчас покоряет Евро вообще без клуба
#Томаш Вацлик
3 часа назад
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Этот момент перевернул чемпионскую гонку в Примере. «Реал» радовался из-за пенальти, а получил его в свои ворота
#Реал
10 мая, 00:52
В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?
#Примера
07 мая, 20:17
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
07 мая, 01:45
Игроки «Севильи» отпраздновали выход в ЛЧ и ушли в раздевалку. Судья их вернул – надо доиграть еще минуту
#Севилья
25 апреля, 22:56
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
«Реал» сыграл вничью с «Севильей». Сравнял счет на 94-й минуте, но остался на втором месте в таблице
09 мая, 23:55
Фернандо набрал шесть результативных действий в сезоне. «Севилья» не проигрывает матчи с его голами и пасами
09 мая, 23:50
Прогноз на матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года. Прогноз и ставка на игру Примеры
09 мая, 14:13
Где смотреть матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Примеры
09 мая, 14:00
«Барселона» лидирует в Примере по потерянным очкам. «Атлетико» опять проиграл
26 апреля, 00:18
«Аякс» и «Севилья» выступили против Суперлиги
19 апреля, 23:05
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31