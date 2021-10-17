Сельта - Севилья: 17 октября 2021 смотреть онлайн

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Сельта - Севилья: 17 октября 2021 смотреть онлайн

Севилья
Севилья
Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
17 окт. 2021, -:- МСК
17.10.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:00
Сельта
3 : 4
Севилья
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:00
Сельта
3
Севилья
4
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
Севилья
4 : 2
Сельта
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
Севилья
4
Сельта
2
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 20:30
Сельта
2 : 1
Севилья
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 20:30
Сельта
2
Севилья
1
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 21:00
Севилья
1 : 1
Сельта
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 21:00
Севилья
1
Сельта
1
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 22:45
Сельта
1 : 0
Севилья
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 22:45
Сельта
1
Севилья
0
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 19:30
Севилья
2 : 1
Сельта
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 19:30
Севилья
2
Сельта
1
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 17:15
Сельта
4 : 0
Севилья
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 17:15
Сельта
4
Севилья
0
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 20:30
Севилья
2 : 1
Сельта
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 20:30
Севилья
2
Сельта
1
27.04.2017 27 апр. 2017 чт 21:30
Севилья
2 : 1
Сельта
27.04.2017 27 апр. 2017 чт 21:30
Севилья
2
Сельта
1
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 18:15
Сельта
0 : 3
Севилья
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 18:15
Сельта
0
Севилья
3
11.02.2016 11 февр. 2016 чт 22:30
Сельта
2 : 2
Севилья
11.02.2016 11 февр. 2016 чт 22:30
Сельта
2
Севилья
2
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 20:15
Сельта
1 : 1
Севилья
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 20:15
Сельта
1
Севилья
1
04.02.2016 04 февр. 2016 чт 22:30
Севилья
4 : 0
Сельта
04.02.2016 04 февр. 2016 чт 22:30
Севилья
4
Сельта
0
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 13:00
Севилья
1 : 2
Сельта
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 13:00
Севилья
1
Сельта
2
10.05.2015 10 мая 2015 вс 22:00
Сельта
1 : 1
Севилья
10.05.2015 10 мая 2015 вс 22:00
Сельта
1
Севилья
1
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 20:00
Севилья
1 : 0
Сельта
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 20:00
Севилья
1
Сельта
0
29.03.2014 29 марта 2014 сб 20:00
Сельта
1 : 0
Севилья
29.03.2014 29 марта 2014 сб 20:00
Сельта
1
Севилья
0
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс -:-
Севилья
0 : 1
Сельта
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс -:-
Севилья
0
Сельта
1
04.03.2013 04 марта 2013 пн 23:30
Севилья
4 : 1
Сельта
04.03.2013 04 марта 2013 пн 23:30
Севилья
4
Сельта
1
05.10.2012 05 окт. 2012 пт 22:30
Сельта
2 : 0
Севилья
05.10.2012 05 окт. 2012 пт 22:30
Сельта
2
Севилья
0

Новости

Основной вратарь Чехии весь год сидел без игр и сейчас покоряет Евро вообще без клуба
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