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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
0:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Банега 13
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
24 нояб. 2019, 23:00 МСК
24.11.2019, 23:00 МСК
воскресенье
Составы
Вальядолид
мин
4
Кико
Кико
90
21
Мичел
Мичел
90
22
Мартинес
Начо Мартинес
90
1
Масип
Жорди Масип
90
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
90
20
Рамирес
Сандро Рамирес
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
10
Плано
Оскар Плано
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
2
Порро
Педро Порро
14
Алькарас
Рубен Алькарас
19
Вилья
Тони Вилья
9
Унал
Энес Унал
23
Рубио
Вальдо Рубио
Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
90
10
Банега
Эвер Банега
13'
13'
90
25
Фернандо
Фернандо
90
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
8
Нолито
Нолито
90
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
5
Окампос
Лукас Окампос
90
24
Хордан
Хоан Хордан
90
12
Кунде
Жюль Кунде
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
21
Торрес
Оливер Торрес
17
Гудель
Неманья Гудель
14
Чичарито
Чичарито
22
Васкес
Франко Васкес
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади