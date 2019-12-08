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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Авила 45
1:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Эль-Хаддади 11
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
8 дек. 2019, 23:00 МСК
8.12.2019, 23:00 МСК
воскресенье
Составы
Осасуна
мин
6
Ойер
Ойер
90
20
Брашанац
Дарко Брашанац
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90
14
Гарсия
Рубен Гарсия
90
3
Навас
Рауль Навас
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
7
Кардона
Марк Кардона
90
26
Перес
Хуан Перес
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
9
Авила
Луис Авила
45'
45'
90
27
Монкайола
Хон Монкайола
90
Запасные
4
Гарсия
Унаи Гарсия
8
Мерида
Фран Мерида
17
Ибаньес
Роберт Ибаньес
22
Адриан
Адриан
18
Вильяр
Хуан Вильяр
Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
90
10
Банега
Эвер Банега
90
25
Фернандо
Фернандо
90
14
Чичарито
Чичарито
90
21
Торрес
Оливер Торрес
90
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
11'
11'
90
24
Хордан
Хоан Хордан
90
12
Кунде
Жюль Кунде
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
6
Карришу
Даниэль Карришу
17
Гудель
Неманья Гудель
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
9
Даббур
Мунас Даббур
22
Васкес
Франко Васкес
30
Хиль
Бриан Хиль