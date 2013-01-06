Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Ирландия
Франция
Англия
Кения
Канада
США
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Севилья
Севилья
Спахич 84
1:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
6 янв. 2013, -:- МСК
6.01.2013, -:- МСК
воскресенье
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
84'
84'
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Сисиньо
Сисиньо
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
85
0
Медель
Гари Медель
90
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
68
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Ботиа
Альберто Ботиа
0
Луна
Антонио Луна
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Эрвас
Хави Эрвас
0
Перотти
Диего Перотти
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
70
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Ойер
Ойер
90
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
86
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
71
0
Сола
Кике Сола
90
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Элиас
Иманол Элиас
0
Лама
Ролан Лама
0
Лоло
Лоло
0
Тимор
Давид Тимор
0
Нано
Нано
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Мануэль
Мануэль