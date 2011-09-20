Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 5 тур

Примера,

5 тур

Испания
20 сент. 2011, 21:00 МСК
20.09.2011, 21:00 МСК
вторник
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Райтала
Юкка Райтала
74
0
Роверсио
Роверсио
68
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Лама
Ролан Лама
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Лоло
Лоло
58
0
Нино
Нино
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
90
0
Сола
Кике Сола
90
Запасные
0
Рикарду
Рикарду
0
Дамиа
Абелья Дамиа
0
Фланьо
Мигель Фланьо
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Бальде
Ибрахима Бальде
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Коке
Коке
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
69
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Троховски
Петр Троховски
66
0
Ману
Ману
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
75
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Алексис
Алексис
0
Ракитич
Иван Ракитич
0
Медель
Гари Медель
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Кануте
Фредерик Кануте
0
Перотти
Диего Перотти