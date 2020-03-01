Матч завершен
Севилья
Севилья
Эн-Несири 13
Окампос 45
Эн-Несири 90
3:2
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Эрнандес 64
Торрес 74
Примера, 26 тур

Примера,

26 тур

Испания
1 марта 2020, 14:00 МСК
1.03.2020, 14:00 МСК
воскресенье
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
13
Буну
Яссин Буну
90
16
Навас
Хесус Навас
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
3
Гомес
Серхи Гомес
90
12
Кунде
Жюль Кунде
90
25
Фернандо
Фернандо
32
22
Васкес
Франко Васкес
75
21
Торрес
Оливер Торрес
90
7
Лопеш
Рони Лопеш
66
5
Окампос
Лукас Окампос
45'
45'
90
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
13'
90'
13', 90'
90
Запасные
20
Карлос
Диего Карлос
23
Регилон
Серхио Регилон
10
Банега
Эвер Банега
14
Сусо
Сусо
17
Гудель
Неманья Гудель
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
Осасуна
мин
1
Эррера
Серхио Эррера
90
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
64'
64'
90
6
Ойер
Ойер
90
20
Брашанац
Дарко Брашанац
90
10
Торрес
Роберто Торрес
74'
74'
90
15
Латорре
Антонио Латорре
79
11
Гальего
Энрик Гальего
90
16
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
56
Запасные
13
Рубен
Рубен
4
Гарсия
Унаи Гарсия
8
Мерида
Фран Мерида
21
Перес
Иньиго Перес
14
Гарсия
Рубен Гарсия
7
Кардона
Марк Кардона
19
Барха
Энрике Барха