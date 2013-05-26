Матч завершен
Осасуна
Памплона
Пуньяль 63
Сехудо 79
2:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Негредо 50
Примера, 37 тур

Примера,

37 тур

Испания
26 мая 2013, 21:00 МСК
26.05.2013, 21:00 МСК
воскресенье
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Сильва
Франсиско Сильва
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
72
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
63'
63'
90
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
56
0
Сола
Кике Сола
84
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Ойер
Ойер
0
Тимор
Давид Тимор
0
Сехудо
Альваро Сехудо
79'
0
Лоэ
Рауль Лоэ
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Мануэль
Мануэль
Севилья
мин
0
Бету
Бету
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Кала
Кала
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
68
0
Коке
Коке
46
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Медель
Гари Медель
90
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
50'
50'
90
0
Перотти
Диего Перотти
75
Запасные
0
Хулиан
Хулиан
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Пуэрто
Исраэль Пуэрто
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Стеванович
Мирослав Стеванович
0
Ману
Ману
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара