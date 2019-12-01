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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Карлос 63
1:0
Матч завершен
Леганес
Леганес
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
1 дек. 2019, 14:00 МСК
1.12.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
90
10
Банега
Эвер Банега
90
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
8
Нолито
Нолито
90
22
Васкес
Франко Васкес
90
21
Торрес
Оливер Торрес
90
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
24
Хордан
Хоан Хордан
90
12
Кунде
Жюль Кунде
90
20
Карлос
Диего Карлос
63'
63'
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
3
Гомес
Серхи Гомес
17
Гудель
Неманья Гудель
14
Чичарито
Чичарито
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
30
Хиль
Бриан Хиль
Леганес
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
16
Росалес
Роберто Росалес
90
21
Перес
Рубен Перес
90
8
Ресио
Ресио
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
90
12
Авазим
Чибози Авазим
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
Запасные
13
Сориано
Хуан Сориано
15
Тарин
Родриго Тарин
17
Эрасо
Хави Эрасо
18
Каррийо
Гидо Каррийо
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль