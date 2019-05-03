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Севилья VS Леганес
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Севилья - Леганес: 03 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Севилья
Севилья
0:3
Севилья - Леганес: 03 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Леганес
Леганес
Эн-Несири 8
Брайтвайт 20
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
3 мая 2019, 22:00 МСК
3.05.2019, 22:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
3
Гомес
Серхи Гомес
90
25
Меркадо
Габриэль Меркадо
90
16
Навас
Хесус Навас
90
17
Сарабия
Пабло Сарабия
90
21
Промес
Квинси Промес
90
20
Рог
Марко Рог
90
7
Меса
Роке Меса
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
90
19
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
90
Запасные
13
Сориано
Хуан Сориано
-
24
Наньон
Йорис Наньон
-
15
Гоналон
Максим Гоналон
-
11
Видаль
Алейш Видаль
-
8
Нолито
Нолито
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
Леганес
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
24
Омеруо
Кеннет Омеруо
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
2
Хуанфран
Хуанфран
90
8
Ресио
Ресио
90
23
Весга
Микель Весга
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
25
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
20'
20'
90
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
8'
8'
90
Запасные
29
Лунин
Андрей Лунин
-
12
Ньом
Аллан Ньом
-
15
Тарин
Родриго Тарин
-
6
Гумбау
Жерар Гумбау
-
10
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
-
9
Каррийо
Гидо Каррийо
-
События
Матч окончен 0:3
63'
Желтая карточка
Ресио
Желтая карточка
Пабло Сарабия
45'
20'
ГОЛ! 0:2
Мартин Брайтвайт
8'
ГОЛ! 0:1
Юссеф Эн-Несири
Прошлые матчи
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
22:00
Леганес
0 : 1
Севилья
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
22:00
Леганес
0
Севилья
1
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:00
Леганес
0 : 3
Севилья
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:00
Леганес
0
Севилья
3
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
14:00
Севилья
1 : 0
Леганес
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
14:00
Севилья
1
Леганес
0
03.05.2019
03 мая 2019
пт
22:00
Севилья
0 : 3
Леганес
03.05.2019
03 мая 2019
пт
22:00
Севилья
0
Леганес
3
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
18:15
Леганес
1 : 1
Севилья
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
18:15
Леганес
1
Севилья
1
18.03.2018
18 марта 2018
вс
14:00
Леганес
2 : 1
Севилья
18.03.2018
18 марта 2018
вс
14:00
Леганес
2
Севилья
1
07.02.2018
07 февр. 2018
ср
23:30
Севилья
2 : 0
Леганес
07.02.2018
07 февр. 2018
ср
23:30
Севилья
2
Леганес
0
31.01.2018
31 янв. 2018
ср
23:30
Леганес
1 : 1
Севилья
31.01.2018
31 янв. 2018
ср
23:30
Леганес
1
Севилья
1
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
23:30
Севилья
2 : 1
Леганес
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
23:30
Севилья
2
Леганес
1
11.03.2017
11 марта 2017
сб
18:15
Севилья
1 : 1
Леганес
11.03.2017
11 марта 2017
сб
18:15
Севилья
1
Леганес
1
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
14:00
Леганес
2 : 3
Севилья
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
14:00
Леганес
2
Севилья
3
Новости
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
28 декабря 2020, 23:30
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
28 декабря 2020, 18:11
В ЛЧ у «Краснодара» каждый раз ошибается новая линия защиты. Но в играх с «Севильей» большие вопросы к подстраховке
#Краснодар
24 ноября 2020, 22:23
#
Новости матча
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31
«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
27 февраля, 21:00
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09
«Боруссия» Д обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль
18 февраля, 00:52
Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах
18 февраля, 00:17
Прогноз на матч «Севилья» – «Боруссия» Д
17 февраля, 12:03
Где смотреть матч «Севилья» – «Боруссия» Д
17 февраля, 11:15