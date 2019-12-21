Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Карлос 20
Банега 63
Примера, 18 тур

Примера,

18 тур

Испания
21 дек. 2019, 15:00 МСК
21.12.2019, 15:00 МСК
суббота
Составы
Мальорка
мин
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
90
20
Седлар
Александар Седлар
90
22
Будимир
Анте Будимир
90
1
Рейна
Маноло Рейна
90
3
Лумор
Лумор
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
14
Родригес
Дани Родригес
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
15
Гамес
Фран Гамес
90
26
Кубо
Такефуса Кубо
90
Запасные
13
Фабри
Фабри
5
Кампос
Хиско Кампос
23
Фебас
Алейш Фебас
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
4
Сене
Хосеп Сене
29
Эрнандес
Кучо Эрнандес
Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
90
10
Банега
Эвер Банега
63'
63'
90
25
Фернандо
Фернандо
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
5
Окампос
Лукас Окампос
90
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
90
24
Хордан
Хоан Хордан
90
20
Карлос
Диего Карлос
20'
20'
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
12
Кунде
Жюль Кунде
21
Торрес
Оливер Торрес
7
Лопеш
Рони Лопеш
17
Гудель
Неманья Гудель
22
Васкес
Франко Васкес
30
Хиль
Бриан Хиль