Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Карлос 20
Банега 63
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
21 дек. 2019, 15:00 МСК
21.12.2019, 15:00 МСК
суббота
Составы
Мальорка
мин
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
90
20
Седлар
Александар Седлар
90
22
Будимир
Анте Будимир
90
1
Рейна
Маноло Рейна
90
3
Лумор
Лумор
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
14
Родригес
Дани Родригес
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
15
Гамес
Фран Гамес
90
26
Кубо
Такефуса Кубо
90
Запасные
13
Фабри
Фабри
5
Кампос
Хиско Кампос
23
Фебас
Алейш Фебас
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
4
Сене
Хосеп Сене
29
Эрнандес
Кучо Эрнандес
Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
90
10
Банега
Эвер Банега
63'
63'
90
25
Фернандо
Фернандо
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
5
Окампос
Лукас Окампос
90
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
90
24
Хордан
Хоан Хордан
90
20
Карлос
Диего Карлос
20'
20'
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
12
Кунде
Жюль Кунде
21
Торрес
Оливер Торрес
7
Лопеш
Рони Лопеш
17
Гудель
Неманья Гудель
22
Васкес
Франко Васкес
30
Хиль
Бриан Хиль