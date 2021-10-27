Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Томаш Вацлик
Артем Дзюба
Лионель Месси
Кристиан Эриксен
Николо Барелла
Юрий Жирков
Гранит Джака
Игорь Акинфеев
Антонио Рюдигер
Россия
Бельгия
Испания
Украина
Италия
Нидерланды
Дания
Португалия
Франция
Англия
Уэльс
Спартак
Ювентус
Челси
Манчестер Сити
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Ливерпуль
Барселона
ПСЖ
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Евро-2020
Станислав Черчесов
Россия
Роберто Манчини
Криштиану Роналду
Бельгия
Испания
Украина
Андрей Шевченко
РПЛ
Неймар
Италия
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
Примера
Мальорка VS Севилья
Поделиться:
Мальорка - Севилья: 27 октября 2021 смотреть онлайн
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
-:-
Мальорка - Севилья: 27 октября 2021 смотреть онлайн
Севилья
Севилья
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
27 окт. 2021, -:- МСК
27.10.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Мальорка
мин
13
Парера
Микель Парера
15
Гамес
Фран Гамес
6
Фебас
Алейш Фебас
29
Ромеро
Лука Ромеро
17
Трайковски
Александар Трайковски
7
Алегрия
Алекс Алегрия
10
Murilo
Murilo
5
Franco Russo
Franco Russo
27
Fran González
Fran González
19
Brian Cufre
Brian Cufre
4
Iñigo Ruiz De Galarreta
Iñigo Ruiz De Galarreta
Запасные
2
Састре
Жоан Састре
-
8
Севилья
Сальвадор Севилья
-
9
Абдон
Абдон
-
12
Баба
Иддрису Баба
-
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
-
18
Antonio Sánchez
Antonio Sánchez
-
31
Leonardo Román
Leonardo Román
-
28
Iván Bravo
Iván Bravo
-
32
Ibrahim Diabate
Ibrahim Diabate
-
Главный тренер
Висенте Морено
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
17
Видаль
Алейш Видаль
5
Окампос
Лукас Окампос
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
22
Васкес
Франко Васкес
7
Сусо
Сусо
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
31
Диас
Хави Диас
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
16
Навас
Хесус Навас
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
25
Фернандо
Фернандо
-
24
Гомес
Алехандро Гомес
-
21
Торрес
Оливер Торрес
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Прошлые матчи
12.07.2020
12 июля 2020
вс
23:00
Севилья
2 : 0
Мальорка
12.07.2020
12 июля 2020
вс
23:00
Севилья
2
Мальорка
0
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
Мальорка
0 : 2
Севилья
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
Мальорка
0
Севилья
2
10.03.2013
10 марта 2013
вс
-:-
Мальорка
2 : 1
Севилья
10.03.2013
10 марта 2013
вс
-:-
Мальорка
2
Севилья
1
09.01.2013
09 янв. 2013
ср
21:30
Севилья
1 : 2
Мальорка
09.01.2013
09 янв. 2013
ср
21:30
Севилья
1
Мальорка
2
12.12.2012
12 дек. 2012
ср
22:00
Мальорка
0 : 5
Севилья
12.12.2012
12 дек. 2012
ср
22:00
Мальорка
0
Севилья
5
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
22:30
Севилья
3 : 2
Мальорка
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
22:30
Севилья
3
Мальорка
2
02.04.2012
02 апр. 2012
пн
22:00
Севилья
3 : 1
Мальорка
02.04.2012
02 апр. 2012
пн
22:00
Севилья
3
Мальорка
1
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
20:00
Мальорка
0 : 0
Севилья
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
20:00
Мальорка
0
Севилья
0
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
22:55
Мальорка
2 : 2
Севилья
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
22:55
Мальорка
2
Севилья
2
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
21:00
Севилья
1 : 2
Мальорка
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
21:00
Севилья
1
Мальорка
2
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
23:55
Мальорка
1 : 3
Севилья
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
23:55
Мальорка
1
Севилья
3
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
21:00
Севилья
2 : 0
Мальорка
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
21:00
Севилья
2
Мальорка
0
09.05.2009
09 мая 2009
сб
21:00
Севилья
3 : 1
Мальорка
09.05.2009
09 мая 2009
сб
21:00
Севилья
3
Мальорка
1
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
Мальорка
0 : 0
Севилья
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
Мальорка
0
Севилья
0
13.04.2008
13 апр. 2008
вс
18:00
Мальорка
2 : 3
Севилья
13.04.2008
13 апр. 2008
вс
18:00
Мальорка
2
Севилья
3
24.11.2007
24 нояб. 2007
сб
22:00
Севилья
1 : 2
Мальорка
24.11.2007
24 нояб. 2007
сб
22:00
Севилья
1
Мальорка
2
Новости
Основной вратарь Чехии весь год сидел без игр и сейчас покоряет Евро вообще без клуба
#Томаш Вацлик
3 часа назад
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Этот момент перевернул чемпионскую гонку в Примере. «Реал» радовался из-за пенальти, а получил его в свои ворота
#Реал
10 мая, 00:52
В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?
#Примера
07 мая, 20:17
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
07 мая, 01:45
Игроки «Севильи» отпраздновали выход в ЛЧ и ушли в раздевалку. Судья их вернул – надо доиграть еще минуту
#Севилья
25 апреля, 22:56
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
«Реал» сыграл вничью с «Севильей». Сравнял счет на 94-й минуте, но остался на втором месте в таблице
09 мая, 23:55
Фернандо набрал шесть результативных действий в сезоне. «Севилья» не проигрывает матчи с его голами и пасами
09 мая, 23:50
Прогноз на матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года. Прогноз и ставка на игру Примеры
09 мая, 14:13
Где смотреть матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Примеры
09 мая, 14:00
«Барселона» лидирует в Примере по потерянным очкам. «Атлетико» опять проиграл
26 апреля, 00:18
«Аякс» и «Севилья» выступили против Суперлиги
19 апреля, 23:05
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31