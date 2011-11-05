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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
5 нояб. 2011, 20:00 МСК
5.11.2011, 20:00 МСК
суббота
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Чико
Чико
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
76
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
80
0
Пина
Томас Пина
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
87
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
0
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
0
Техера
Серхио Техера
0
Виктор
Жоао Виктор
0
Касадесус
Виктор Касадесус
0
Перейра
Мишель Перейра
0
Хименес
Альваро Хименес
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Троховски
Петр Троховски
67
0
Ракитич
Иван Ракитич
60
0
Медель
Гари Медель
77
0
Ману
Ману
90
0
Навас
Хесус Навас
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Фасио
Федерико Фасио
0
Алексис
Алексис
0
Коке
Коке
0
Альберто
Луис Альберто
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Ибусуки
Хироши Ибусуки