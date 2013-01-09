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Кубок Испании
Севилья VS Мальорка
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Севилья - Мальорка: 09 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Севилья
Севилья
1:2
Первый матч 5:0
Севилья - Мальорка: 09 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кубок Испании, 1/8 финала
Кубок Испании,
1/8 финала
Испания
9 янв. 2013, 21:30 МСК
9.01.2013, 21:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
10
Банега
Эвер Банега
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
14
Сусо
Сусо
1
Вацлик
Томаш Вацлик
86
Гудель
Неманья Гудель
5
Окампос
Лукас Окампос
24
Хордан
Хоан Хордан
4
Кунде
Жюль Кунде
3
Карлос
Диего Карлос
23
Регилон
Серхио Регилон
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
20
Гомес
Серхи Гомес
-
24
Нолито
Нолито
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
19
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
-
Мальорка
мин
4
Райо
Антонио Райо
20
Седлар
Александар Седлар
17
Будимир
Анте Будимир
29
Эрнандес
Кучо Эрнандес
1
Рейна
Маноло Рейна
3
Лумор
Лумор
12
Баба
Иддрису Баба
14
Родригес
Дани Родригес
24
Вальент
Мартин Вальент
7
Посо
Алехандро Посо
26
Кубо
Такефуса Кубо
Запасные
1
Фабри
Фабри
-
2
Састре
Жоан Састре
-
10
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
-
23
Фебас
Алейш Фебас
-
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
-
6
Педраса
Марк Педраса
-
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
12.07.2020
12 июля 2020
вс
23:00
Севилья
2 : 0
Мальорка
12.07.2020
12 июля 2020
вс
23:00
Севилья
2
Мальорка
0
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
Мальорка
0 : 2
Севилья
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
Мальорка
0
Севилья
2
10.03.2013
10 марта 2013
вс
-:-
Мальорка
2 : 1
Севилья
10.03.2013
10 марта 2013
вс
-:-
Мальорка
2
Севилья
1
09.01.2013
09 янв. 2013
ср
21:30
Севилья
1 : 2
Мальорка
09.01.2013
09 янв. 2013
ср
21:30
Севилья
1
Мальорка
2
12.12.2012
12 дек. 2012
ср
22:00
Мальорка
0 : 5
Севилья
12.12.2012
12 дек. 2012
ср
22:00
Мальорка
0
Севилья
5
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
22:30
Севилья
3 : 2
Мальорка
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
22:30
Севилья
3
Мальорка
2
02.04.2012
02 апр. 2012
пн
22:00
Севилья
3 : 1
Мальорка
02.04.2012
02 апр. 2012
пн
22:00
Севилья
3
Мальорка
1
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
20:00
Мальорка
0 : 0
Севилья
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
20:00
Мальорка
0
Севилья
0
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
22:55
Мальорка
2 : 2
Севилья
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
22:55
Мальорка
2
Севилья
2
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
21:00
Севилья
1 : 2
Мальорка
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
21:00
Севилья
1
Мальорка
2
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
23:55
Мальорка
1 : 3
Севилья
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
23:55
Мальорка
1
Севилья
3
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
21:00
Севилья
2 : 0
Мальорка
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
21:00
Севилья
2
Мальорка
0
09.05.2009
09 мая 2009
сб
21:00
Севилья
3 : 1
Мальорка
09.05.2009
09 мая 2009
сб
21:00
Севилья
3
Мальорка
1
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
Мальорка
0 : 0
Севилья
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
Мальорка
0
Севилья
0
13.04.2008
13 апр. 2008
вс
18:00
Мальорка
2 : 3
Севилья
13.04.2008
13 апр. 2008
вс
18:00
Мальорка
2
Севилья
3
24.11.2007
24 нояб. 2007
сб
22:00
Севилья
1 : 2
Мальорка
24.11.2007
24 нояб. 2007
сб
22:00
Севилья
1
Мальорка
2
Новости
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
28 декабря 2020, 23:30
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
28 декабря 2020, 18:11
В ЛЧ у «Краснодара» каждый раз ошибается новая линия защиты. Но в играх с «Севильей» большие вопросы к подстраховке
#Краснодар
24 ноября 2020, 22:23
#
Новости матча
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31
«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
27 февраля, 21:00
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09
«Боруссия» Д обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль
18 февраля, 00:52
Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах
18 февраля, 00:17
Прогноз на матч «Севилья» – «Боруссия» Д
17 февраля, 12:03
Где смотреть матч «Севилья» – «Боруссия» Д
17 февраля, 11:15