Севилья - Мальорка: 11 мая 2022 смотреть онлайн

Севилья
Севилья
-:-

Севилья - Мальорка: 11 мая 2022 смотреть онлайн

Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 36 тур

Примера,

36 тур

Испания
11 мая 2022, -:- МСК
11.05.2022, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

12.07.2020 12 июля 2020 вс 23:00
Севилья
2 : 0
Мальорка
12.07.2020 12 июля 2020 вс 23:00
Севилья
2
Мальорка
0
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 15:00
Мальорка
0 : 2
Севилья
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 15:00
Мальорка
0
Севилья
2
10.03.2013 10 марта 2013 вс -:-
Мальорка
2 : 1
Севилья
10.03.2013 10 марта 2013 вс -:-
Мальорка
2
Севилья
1
09.01.2013 09 янв. 2013 ср 21:30
Севилья
1 : 2
Мальорка
09.01.2013 09 янв. 2013 ср 21:30
Севилья
1
Мальорка
2
12.12.2012 12 дек. 2012 ср 22:00
Мальорка
0 : 5
Севилья
12.12.2012 12 дек. 2012 ср 22:00
Мальорка
0
Севилья
5
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 22:30
Севилья
3 : 2
Мальорка
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 22:30
Севилья
3
Мальорка
2
02.04.2012 02 апр. 2012 пн 22:00
Севилья
3 : 1
Мальорка
02.04.2012 02 апр. 2012 пн 22:00
Севилья
3
Мальорка
1
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 20:00
Мальорка
0 : 0
Севилья
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 20:00
Мальорка
0
Севилья
0
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 22:55
Мальорка
2 : 2
Севилья
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 22:55
Мальорка
2
Севилья
2
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 21:00
Севилья
1 : 2
Мальорка
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 21:00
Севилья
1
Мальорка
2
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 23:55
Мальорка
1 : 3
Севилья
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 23:55
Мальорка
1
Севилья
3
22.09.2009 22 сент. 2009 вт 21:00
Севилья
2 : 0
Мальорка
22.09.2009 22 сент. 2009 вт 21:00
Севилья
2
Мальорка
0
09.05.2009 09 мая 2009 сб 21:00
Севилья
3 : 1
Мальорка
09.05.2009 09 мая 2009 сб 21:00
Севилья
3
Мальорка
1
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
Мальорка
0 : 0
Севилья
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
Мальорка
0
Севилья
0
13.04.2008 13 апр. 2008 вс 18:00
Мальорка
2 : 3
Севилья
13.04.2008 13 апр. 2008 вс 18:00
Мальорка
2
Севилья
3
24.11.2007 24 нояб. 2007 сб 22:00
Севилья
1 : 2
Мальорка
24.11.2007 24 нояб. 2007 сб 22:00
Севилья
1
Мальорка
2

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