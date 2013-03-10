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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Альфаро 16
Альфаро 66
2:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Негредо 61
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
10 марта 2013, -:- МСК
10.03.2013, -:- МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Кевин
Кевин
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Хаттон
Алан Хаттон
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
73
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
0
Пина
Томас Пина
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
16'
66'
16', 66'
78
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
Запасные
0
Миньо
Рубен Миньо
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Наварро
Химо Наварро
0
Консейсао
Андерсон Консейсао
0
Хави Маркес
Хави Маркес
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
0
Хемед
Томер Хемед
Севилья
мин
0
Бету
Бету
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Морено
Альберто Морено
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
67
0
Коке
Коке
80
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Медель
Гари Медель
90
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
51
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
61'
61'
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
0
Стеванович
Мирослав Стеванович
0
Ману
Ману
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара