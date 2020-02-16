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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Окампос 15
Сусо 80
2:2
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Эмбарба 35
Лей 50
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
16 февр. 2020, 14:00 МСК
16.02.2020, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
3
Гомес
Серхи Гомес
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
23
Регилон
Серхио Регилон
54
10
Банега
Эвер Банега
65
25
Фернандо
Фернандо
90
14
Сусо
Сусо
80'
80'
90
16
Навас
Хесус Навас
90
22
Васкес
Франко Васкес
46
5
Окампос
Лукас Окампос
15'
15'
90
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
90
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
12
Кунде
Жюль Кунде
17
Гудель
Неманья Гудель
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
8
Нолито
Нолито
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
18
Кабрера
Леандро Кабрера
90
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
3
Педроса
Адрия Педроса
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
7
Лей
Ву Лей
50'
50'
72
10
Дардер
Серхи Дардер
90
21
Рока
Марк Рока
90
23
Эмбарба
Адриан Эмбарба
35'
35'
74
12
Кальери
Хонатан Кальери
82
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
24
Калеро
Фернандо Калеро
34
Гомес
Виктор Гомес
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
14
Мелендо
Оскар Мелендо
9
Феррейра
Факундо Феррейра
22
Варгас
Матиас Варгас