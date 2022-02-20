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Эспаньол VS Севилья
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Эспаньол - Севилья: 20 февраля 2022 смотреть онлайн
Эспаньол
Барселона
-:-
Эспаньол - Севилья: 20 февраля 2022 смотреть онлайн
Севилья
Севилья
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
20 февр. 2022, -:- МСК
20.02.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Эспаньол
мин
1
Ойер
Ойер
4
Кабрера
Леандро Кабрера
17
Вила
Дидач Вила
5
Калеро
Фернандо Калеро
8
Мерида
Фран Мерида
15
Лопес
Давид Лопес
7
Лей
Ву Лей
14
Мелендо
Оскар Мелендо
22
Варгас
Матиас Варгас
Запасные
13
Лопес
Диего Лопес
-
3
Педроса
Адрия Педроса
-
19
Вадильо
Альваро Вадильо
-
10
Дардер
Серхи Дардер
-
20
Баре
Кейди Баре
-
26
Лосано
Поль Лосано
-
33
Меламед
Нико Меламед
-
23
Эмбарба
Адриан Эмбарба
-
11
де Томас
Рауль де Томас
-
Главный тренер
Франсиско Руфете
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
17
Видаль
Алейш Видаль
5
Окампос
Лукас Окампос
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
22
Васкес
Франко Васкес
7
Сусо
Сусо
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
31
Диас
Хави Диас
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
16
Навас
Хесус Навас
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
25
Фернандо
Фернандо
-
24
Гомес
Алехандро Гомес
-
21
Торрес
Оливер Торрес
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Прошлые матчи
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
Севилья
2 : 2
Эспаньол
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
Севилья
2
Эспаньол
2
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
20:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
20:00
Эспаньол
0
Севилья
2
17.03.2019
17 марта 2019
вс
18:15
Эспаньол
0 : 1
Севилья
17.03.2019
17 марта 2019
вс
18:15
Эспаньол
0
Севилья
1
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
20:30
Севилья
2 : 1
Эспаньол
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
20:30
Севилья
2
Эспаньол
1
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
15:00
Эспаньол
0 : 3
Севилья
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
15:00
Эспаньол
0
Севилья
3
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
23:15
Севилья
1 : 1
Эспаньол
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
23:15
Севилья
1
Эспаньол
1
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
18:15
Эспаньол
3 : 1
Севилья
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
18:15
Эспаньол
3
Севилья
1
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
23:15
Севилья
6 : 4
Эспаньол
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
23:15
Севилья
6
Эспаньол
4
01.05.2016
01 мая 2016
вс
17:00
Эспаньол
1 : 0
Севилья
01.05.2016
01 мая 2016
вс
17:00
Эспаньол
1
Севилья
0
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
20:15
Севилья
2 : 0
Эспаньол
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
20:15
Севилья
2
Эспаньол
0
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
21:00
Севилья
3 : 2
Эспаньол
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
21:00
Севилья
3
Эспаньол
2
29.01.2015
29 янв. 2015
чт
23:59
Севилья
1 : 0
Эспаньол
29.01.2015
29 янв. 2015
чт
23:59
Севилья
1
Эспаньол
0
22.01.2015
22 янв. 2015
чт
23:59
Эспаньол
3 : 1
Севилья
22.01.2015
22 янв. 2015
чт
23:59
Эспаньол
3
Севилья
1
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
-:-
Эспаньол
1 : 2
Севилья
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
-:-
Эспаньол
1
Севилья
2
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
20:00
Севилья
4 : 1
Эспаньол
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
20:00
Севилья
4
Эспаньол
1
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:00
Эспаньол
1 : 3
Севилья
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:00
Эспаньол
1
Севилья
3
05.05.2013
05 мая 2013
вс
20:00
Севилья
3 : 0
Эспаньол
05.05.2013
05 мая 2013
вс
20:00
Севилья
3
Эспаньол
0
07.12.2012
07 дек. 2012
пт
23:30
Эспаньол
2 : 2
Севилья
07.12.2012
07 дек. 2012
пт
23:30
Эспаньол
2
Севилья
2
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
23:30
Эспаньол
0 : 3
Севилья
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
23:30
Эспаньол
0
Севилья
3
01.11.2012
01 нояб. 2012
чт
21:00
Севилья
3 : 1
Эспаньол
01.11.2012
01 нояб. 2012
чт
21:00
Севилья
3
Эспаньол
1
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Новости
Основной вратарь Чехии весь год сидел без игр и сейчас покоряет Евро вообще без клуба
#Томаш Вацлик
3 часа назад
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Этот момент перевернул чемпионскую гонку в Примере. «Реал» радовался из-за пенальти, а получил его в свои ворота
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10 мая, 00:52
В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?
#Примера
07 мая, 20:17
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Где смотреть матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Примеры
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«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31