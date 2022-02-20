Эспаньол - Севилья: 20 февраля 2022 смотреть онлайн

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Эспаньол - Севилья: 20 февраля 2022 смотреть онлайн

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25 тур

Испания
20 февр. 2022, -:- МСК
20.02.2022, -:- МСК
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Прошлые матчи

16.02.2020 16 февр. 2020 вс 14:00
Севилья
2 : 2
Эспаньол
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 14:00
Севилья
2
Эспаньол
2
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 20:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 20:00
Эспаньол
0
Севилья
2
17.03.2019 17 марта 2019 вс 18:15
Эспаньол
0 : 1
Севилья
17.03.2019 17 марта 2019 вс 18:15
Эспаньол
0
Севилья
1
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 20:30
Севилья
2 : 1
Эспаньол
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 20:30
Севилья
2
Эспаньол
1
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 15:00
Эспаньол
0 : 3
Севилья
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 15:00
Эспаньол
0
Севилья
3
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 23:15
Севилья
1 : 1
Эспаньол
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 23:15
Севилья
1
Эспаньол
1
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 18:15
Эспаньол
3 : 1
Севилья
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 18:15
Эспаньол
3
Севилья
1
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 23:15
Севилья
6 : 4
Эспаньол
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 23:15
Севилья
6
Эспаньол
4
01.05.2016 01 мая 2016 вс 17:00
Эспаньол
1 : 0
Севилья
01.05.2016 01 мая 2016 вс 17:00
Эспаньол
1
Севилья
0
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 20:15
Севилья
2 : 0
Эспаньол
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 20:15
Севилья
2
Эспаньол
0
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 21:00
Севилья
3 : 2
Эспаньол
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 21:00
Севилья
3
Эспаньол
2
29.01.2015 29 янв. 2015 чт 23:59
Севилья
1 : 0
Эспаньол
29.01.2015 29 янв. 2015 чт 23:59
Севилья
1
Эспаньол
0
22.01.2015 22 янв. 2015 чт 23:59
Эспаньол
3 : 1
Севилья
22.01.2015 22 янв. 2015 чт 23:59
Эспаньол
3
Севилья
1
31.08.2014 31 авг. 2014 вс -:-
Эспаньол
1 : 2
Севилья
31.08.2014 31 авг. 2014 вс -:-
Эспаньол
1
Севилья
2
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 20:00
Севилья
4 : 1
Эспаньол
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 20:00
Севилья
4
Эспаньол
1
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 14:00
Эспаньол
1 : 3
Севилья
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 14:00
Эспаньол
1
Севилья
3
05.05.2013 05 мая 2013 вс 20:00
Севилья
3 : 0
Эспаньол
05.05.2013 05 мая 2013 вс 20:00
Севилья
3
Эспаньол
0
07.12.2012 07 дек. 2012 пт 23:30
Эспаньол
2 : 2
Севилья
07.12.2012 07 дек. 2012 пт 23:30
Эспаньол
2
Севилья
2
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 23:30
Эспаньол
0 : 3
Севилья
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 23:30
Эспаньол
0
Севилья
3
01.11.2012 01 нояб. 2012 чт 21:00
Севилья
3 : 1
Эспаньол
01.11.2012 01 нояб. 2012 чт 21:00
Севилья
3
Эспаньол
1

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