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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
0:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Регилон 44
Нолито 86
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
18 авг. 2019, 20:00 МСК
18.08.2019, 20:00 МСК
воскресенье
Хуан Мартинес Мунуэра
Хуан Мартинес Мунуэра
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
4
Санчес
Виктор Санчес
64
17
Вила
Дидач Вила
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
7
Лей
Ву Лей
70
5
Налдо
Налдо
90
9
Феррейра
Факундо Феррейра
82
6
Лопес
Льюис Лопес
90
21
Рока
Марк Рока
90
14
Мелендо
Оскар Мелендо
90
22
Варгас
Матиас Варгас
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
24
Калеро
Фернандо Калеро
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
10
Дардер
Серхи Дардер
11
Пуадо
Хави Пуадо
31
Кампусано
Виктор Кампусано
Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
90
25
Фернандо
Фернандо
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
8
Нолито
Нолито
86'
86'
90
21
Торрес
Оливер Торрес
76
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
5
Окампос
Лукас Окампос
60
24
Хордан
Хоан Хордан
90
20
Карлос
Диего Карлос
75
23
Регилон
Серхио Регилон
44'
44'
90
Запасные
13
Серхио Рико
Серхио Рико
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
12
Кунде
Жюль Кунде
17
Гудель
Неманья Гудель
22
Васкес
Франко Васкес
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
30
Хиль
Бриан Хиль