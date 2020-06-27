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Раффаэл (Рафаэл Каэтано Де Араужо)
№11
Нападающий
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Команда
Боруссия
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
28 марта 1985 (35) лет
Рост
174
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
Боруссия
2 : 1
Герта
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
2
Герта
1
был в запасе
05.06.2020
05 июня 2020
пт
21:30
Фрайбург
1 : 0
Боруссия
05.06.2020
05 июня 2020
пт
21:30
минуты: 81' - 90'
Фрайбург
1
Боруссия
0
минуты: 81' - 90'
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Вердер
0 : 0
Боруссия
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
был в запасе
Вердер
0
Боруссия
0
был в запасе
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Боруссия
1 : 3
Байер
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
1
Байер
3
был в запасе
16.05.2020
16 мая 2020
сб
19:30
Айнтрахт
1 : 3
Боруссия
16.05.2020
16 мая 2020
сб
19:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Боруссия
3
был в запасе
07.03.2020
07 марта 2020
сб
20:30
Боруссия
1 : 2
Боруссия
07.03.2020
07 марта 2020
сб
20:30
был в запасе
Боруссия
1
Боруссия
2
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Аугсбург
2 : 3
Боруссия
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
2
Боруссия
3
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Хоффенхайм
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
Фортуна
1 : 4
Боруссия
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Фортуна
1
Боруссия
4
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
20:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Боруссия
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Боруссия
2
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Майнц
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
3
Майнц
1
был в запасе
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
Шальке-04
2 : 0
Боруссия
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
был в запасе
Шальке-04
2
Боруссия
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
Герта
0 : 0
Боруссия
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Герта
0
Боруссия
0
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Боруссия
2 : 0
Падерборн
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Боруссия
2
Падерборн
0
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Боруссия
1
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:30
Боруссия
2 : 1
Бавария
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
2
Бавария
1
был в запасе
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:30
Боруссия
4 : 2
Фрайбург
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:30
был в запасе
Боруссия
4
Фрайбург
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Унион
2 : 0
Боруссия
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Унион
2
Боруссия
0
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
Боруссия
3 : 1
Вердер
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
был в запасе
Боруссия
3
Вердер
1
был в запасе
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
14:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
14:30
был в запасе
Боруссия
5
Аугсбург
1
был в запасе
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