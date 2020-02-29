Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Левен 57
Финнбогасон 83
2:3
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Бенсебаини 49
Бенсебаини 50
Штиндль 53
Штиндль 79
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
29 февр. 2020, 17:30 МСК
29.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Аугсбург
мин
21
Коубек
Томаш Коубек
90
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
31
Макс
Филипп Макс
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
25
Груэсо
Карлос Груэсо
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
90
29
Левен
Эдуард Левен
57'
57'
90
16
Варгас
Рубен Варгас
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
5
Сухи
Марек Сухи
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
19
Удуохай
Феликс Удуохай
22
Иаго
Иаго
17
Саренрен-Баце
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
83'
9
Кордова
Серхио Кордова
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
5
Штробль
Тобиас Штробль
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
50'
49'
50', 49'
90
8
Закария
Денис Закария
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
90
13
Штиндль
Ларс Штиндль
53'
79'
53', 79'
90
23
Хофманн
Йонас Хофманн
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
17
Вендт
Оскар Вендт
24
Янчке
Тони Янчке
7
Херрманн
Патрик Херрманн
6
Крамер
Кристоф Крамер
22
Бенеш
Ласло Бенеш
11
Раффаэл
Раффаэл
14
Плеа
Алассан Плеа
36
Эмболо
Брель Эмболо